Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Goddert (ots)

In der Nacht vom 11.05.22 auf den 12.05.22, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Goddert zu einem versuchten Diebstahl aus Pkw. Ein Anwohner bemerkte in dem Moment als er zu Bett gehen wollte, dass sich zwei Personen an seinem Pkw zu schaffen machten. Als die beiden Täter den Anwohner bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. In Bezug auf die Täterbeschreibung konnte lediglich ermittelt werden, dass es sich vermutlich um junge männliche Täter gehandelt haben soll. Hinweise bitte an hiesige Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260).

