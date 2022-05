Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Bad Ems (ots)

Am 11.05.2022 um ca. 13:15 Uhr ereignete sich Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Bad Ems, in Höhe des Rudervereins. Hierbei wurde ein Radfahrer durch einen PKW angefahren, so dass dieser zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung B260/ Bäderleibrücke fort, ohne anzuhalten. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Opel Astra, älteren Baujahres gehandelt haben. Am Fahrzeug sollen rote Kennzeichen angebracht gewesen sein. Ggf. handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Oldtimer.

Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzgl. dem auffälligen Fahrzeug oder des Verkehrsunfalles machen können.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Viktoriaallee 21, 56130 Bad Ems, 02603/9700, pibadems.wache@polizei.rlp.de zu richten.

