Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zur Meldung von 18:59 Uhr. Verkehrsunfall auf der A61 zwischen PKW und LKW.

Niederzissen (ots)

Der 54-jährige Fahrer eines unbeladenen Sattelzugs befuhr die A61 in FR Norden auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Niederzissen fuhr der Fahrer des Sattelzugs aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich auf den linken Fahrstreifen und stießt dort gegen einen daneben fahrenden PKW Mini. Dieser wurde dabei gegen die Mittelleitplanke gedrückt und blieb dort total beschädigt stehen. Der Sattelzug kam daraufhin zurück auf den rechten Fahrstreifen zu weit nach rechts und durchbrach die rechte Seitenschutzplanke sowie einen Wildschutzzaun und kam auf einem neben der Autobahn verlaufenden Wirtschaftsweg zum stehen. Die 22-jährige Fahrerin des Mini wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt sie glücklicherweise nicht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Köln für eine Stunde komplett gesperrt werden. Zwecks Bergung des LKW ist der rechte Fahrstreife weiterhin gesperrt. Die Bergung dürfte bis in Nacht dauern. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei, die Feuerwehr aus Brohltal, Niederzissen und Oberzissen sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber.

