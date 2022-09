Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zur Meldung: Auftrag Nr. 4847503

Koblenz (ots)

Der 49-jährige Fahrer eines PKW kam bei starkem Regen aufgrund Aquaplaning auf der A48 kurz vor der Anschlussstelle Ulmen in Fahrtrichtung Trier nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Betonschutzwand. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen und Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden in das Krankenhaus Daun und in das Krankenhaus Wittlich gebracht. Alle drei Insassen wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Autobahn für ca. 15 min voll und für ca. 1 Stunde der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr Kaisersesch und drei Rettungswagen incl. Notarzt.

