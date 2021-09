Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Feuer in einer Halle einer Entsorgungsfirma - Feuerwehr Düsseldorf vor Ort - Bevölkerung soll Fenster und Türen in den Bereichen Reisholz, Holthausen und Benrath geschlossen halten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. September 2021, 14.06 Uhr, Karl-Hohmann-Straße, Reisholz

In einer Entsorgungsfirma für Altpapier ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Halle gekommen. Die Feuerwehr Düsseldorf ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern hat sich das Feuer ausgebreitet, es sind derzeit mehreren Strahlrohren im Einsatz um die Flammen in der Halle zu bekämpfen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Warn-App NINA durch die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ausgelöst. Es kann derzeit zu einer Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag kommen. Menschen im Bereich Reisholz, Benrath und Holthausen sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Arbeiter der Firma wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, konnte aber unverletzt entlassen werden. Weitere Meldungen folgen.

