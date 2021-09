Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen - 19 Menschen vom Rettungsdienst betreut, 15 Verletzte ins Krankenhaus transportiert

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. September 2021, 10.09 Uhr, Nordstraße, Pempelfort

Am Montagvormittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen. Dabei verletzten sich 15 Menschen, die der Rettungsdienst der Landeshauptstadt zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportierte. Bei dem Unfall entgleiste eine Straßenbahn, die durch Spezialisten der Rheinbahn zurück ins Gleis gesetzt werden konnte. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei die Arbeit aufgenommen.

Montag Vormittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf um kurz nach 10 Uhr über einen Unfall zwischen zwei Straßenbahn auf der Nordstraße informiert. Umgehend entsendete die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle. Durch den Unfall waren insgesamt 19 Menschen betroffen, die durch Notfallsanitäter und Notärzte vor Ort einer ersten medizinischen Begutachtung unterzogen wurden. Bei 15 Verletzten war eine weitere ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus notwendig. Nachdem alle Fahrgäste die Straßenbahnen verlassen konnten und die Verletzten - bereits 70 Minuten nach dem Unfall - durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden, setzten Spezialisten der Rheinbahn die entgleiste Bahn zurück ins Gleis. Der hinzugezogene Notfallseelsorger betreute an der Einsatzstelle zwei Menschen. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Der Großeinsatz der rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war nach gut zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell