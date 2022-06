POL-OG: Kehl - In Feld geschleudert

Offenburg (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die K 5362 von Hornberg in Richtung Langenschiltach. In Höhe des Sägewerks beabsichtigte der vordere Zweiradfahrer nach links abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte sein Nachfolger die Verkehrssituation zu spät und fuhr von hinten auf. In der Folge kamen beide Kraftradfahrer zu Fall. Ein Unfallbeteiligter wurde hierbei schwer ...

