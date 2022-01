Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 2. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Wolfenbüttel

Eine böse Überraschung erlebten drei Fahrzeugbesitzer als sie am Neujahrstag ihre Autos in Augenschein nahmen. Bei einem VW Passat und einem Fiat 500, welche in der Straße "Am Jahnstein" geparkt waren, war der Lack der Fahrerseite zerkratzt. Ebenso war ein VW T-Roc betroffen, welcher im Lärchenweg abgestellt war. Als Schadenshöhe wurde jeweils ein dreistelliger Betrag angegeben. Die Taten sollen sich zwischen Silvesterabend und dem Neujahrstag ereignet haben. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Offensichtlich viel zu ausgiebig hatte ein 29-jähriger Mann den Jahreswechsel gefeiert. Als eine Streifenbesatzung der Wolfenbütteler Polizei diesen mit seinem VW Passat am Abend des Neujahrstages, gegen 20 Uhr, auf der Braunschweiger Straße in Salzdahlum kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass er noch gar nicht richtig fahrtüchtig war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Daraufhin wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Aufgrund dieser Ordnungswidrigkeit muss der Alkoholsünder nun mit einer Geldbuße von 500 Euro und dem Eintrag von 2 Punkten beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg rechnen. Zudem wird die Mobilität des im Landkreis Wolfenbüttel wohnenden Alkoholsünders zeitweise eingeschränkt sein. Laut Bußgeldkatalog hat er in naher Zukunft für einen Monat seinen Führerschein abzugeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell