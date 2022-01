Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 01.01.2022

Peine (ots)

Diebstahl an einem Pkw

38268 Lengede, Kreyenstraße Mittwoch, 29.12.2021, 22:00 Uhr - Freitag, 31.12.2021, 10:00 Uhr

Im Zeitraum vom Abend des vergangenen Mittwochs bis zum Mittag des Silvestertages entwendeten unbekannte Täter den Katalysator von einem in der Kreyenstraße in Lengede abgestellten Opel Astra. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einsätze in der Silvesternacht

Stadt und Landkreis Peine Freitag, 31.12.2021, 19:00 Uhr - Samstag, 01.01.2022, 07:00 Uhr

Insgesamt verlief die Silvesternacht im gesamten Stadt- und Kreisgebiet aus polizeilicher Sicht äußerst ruhig, sodass nur in Einzelfällen geringfügiges polizeiliches Einschreiten notwendig war. Vereinzelt wurden Ruhestörungen in den Morgenstunden gemeldet. Weiterhin gingen mehrere Hinweise auf das unsachgemäße Abbrennen von Feuerwerk ein. In den meisten Fällen waren jedoch nur ermahnende Gespräche erforderlich. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten wurden in dem Zusammenhang nicht festgestellt.

Die Polizei Peine wünscht ein frohes neues Jahr.

