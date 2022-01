Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 1. Januar 2022

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall, B79 zwischen Remlingen und Wittmar, 01.01.2022/1:45 Uhr Ein 53jähriger Braunschweiger befährt mit seinem Wohnmobil die vorgenannte Örtlichkeit. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät in den Straßengraben und beschädigt hierbei einen Leitpfosten und eine Richtungstafel. Hinter dem Verunfallten fahrende Zeugen traten an das Fahrzeug heran um zu helfen. Der unverletzte Fahrer stieg aus, übergab dem Zeugen den Fahrzeugschlüssel und flüchtete zu Fuß in die Feldmark. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine Fahndung nach dem Mann ausgelöst. Er konnte zunächst nicht gefunden werden. Nach der Unfallaufnahme wurde das nicht mehr fahrbereite, stark beschädigte Wohnmobil abgeschleppt. Am Neujahrsmorgen meldete sich der verantwortliche Fahrzeugführer in Braunschweig bei der Polizei. Er war immer noch alkoholisiert; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. ................................................................... Einsatzaufkommen in der Silvesternacht: Anders als in den Vorjahren lag der Einsatzschwerpunkt dieses Jahr in der Erledigung von Rühestörungen und Streitigkeiten ohne strafrechtlichen Hintergrund. Aufgrund der hohen Zahl an Einsätzen waren die Funkstreifenwagen ausgelastet. Die Lage war jedoch händelbar, da die angetroffenen Personen in der deutlichen Mehrheit zugänglich, einsichtig und kooperationsbereit waren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell