Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Hinderniswanderung der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann in Velbert-Neviges war voller Erfolg

Velbert (ots)

Am Sonntag, 15.05.2022,trafen sich die Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann in Velbert-Neviges. Bei bestem Wetter durften die ca. 180 Teilnehmenden in zwölf Gruppen den Wanderweg mittels Karte und Hinweisen finden, was allerdings nicht allen auf Anhieb gelang.

Während der ca. 3 km langen Wanderung mussten unter anderem knifflige, feuerwehrtechnische und sportliche Aufgaben gelöst werden.

So hieß es unter anderem, welche Gruppe ist die schnellste beim Sackhüpfen oder wer bekommt am meisten Wasser aus nassen Schwämmen gedrückt, die zuvor über ein Löschfahrzeug geworfen wurden.

Hierbei blieb kaum jemand trocken. Knifflig wurde es, als mit verbundenen Augen Feuerwehrgeräte ertastet werden mussten oder es um die Anzahl der Scheiben des Schlosses Hardenberg ging.

Anschließend wurde auf dem Feuerwehrhof in Neviges gemeinsam Currywurst und Wassereis gegessen sowie die Siegerehrung durchgeführt. Gewonnen hat die Jugendgruppe aus Monheim am Rhein, deren Jugendliche sich sehr über den mit Süßigkeiten gefüllten Wanderpokal freuten.

Ein weiterer Grund zu feiern war das 50 jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Velbert, welche die älteste im Kreis Mettmann ist.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell