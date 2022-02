Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220218 - 0185 Frankfurt-Niederrad: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 18. Februar 2022, gegen 07.30 Uhr, bog ein Linienbus von der Bruchfeldstraße kommend in die Rennbahnstraße ein. In Fahrtrichtung der Triftstraße wollte er an der Haltestelle "Triftstraße" anhalten. Da die Haltestelle durch einen parkenden Pkw blockiert war, hielt er den Bus kurz vor der dortigen Lichtzeichenanlage an, um die Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 54-jähriger Frankfurter mit seinem Opel die Rennbahnstraße ebenfalls in Richtung der Triftstraße. Als er sich neben dem Bus befand, hatte er bereits seine Geschwindigkeit verringert. Trotzdem sah er zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren zu spät. Diese hatten den Bus verlassen und betraten die Fahrbahn vor dem Linienbus. Dabei wurden sie von dem Opel gestreift und dabei verletzt. Die beiden mussten anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurden. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und begaben sich in die jeweiligen Krankenhäuser.

