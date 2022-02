Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220218 - 0183 Frankfurt-Nordend: Feuer in der Schultoilette

Frankfurt (ots)

(ne) Ein Brand in der Toilette einer Schule in der Fürstenbergerstraße rief gestern Mittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der Sachschaden ist beträchtlich, verletzt wurde jedoch niemand. Gegen 13:15 Uhr waren die Einsatzkräfte zum Brandort gerufen worden. Grund war ein Feuer in der Herrentoilette der Schule. Der akustische Feueralarm hatte bereits alle Personen gewarnt, so dass die Schule schnell geräumt wurde. Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass der Papier-Handtuchspender an der Wand vermutlich in Brand gesteckt wurde und auch vollständig abgebrannt war. Die Folgen des Feuers hinterließen letztlich einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Hinweise zu den möglichen Brandstiftern gibt es bislang keine. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

