FW-Velbert: Hinderniswanderung der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann in Velbert-Neviges

Am Sonntag, 15.05.2022, findet nach einer ca. zwei jährigen Corona-Pause das erste Treffen der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann in Velbert-Neviges statt.

Während einer ca. 3 km langen Wanderung durch die Nevigeser Fußgängerzone und einen Teil des Neandersteigs, heißt es für die ca. 200 teilnehmenden Jugendlichen und ihren Betreuer/innen aus allen 10 kreisangehörigen Städten, an mehreren Stationen Übungen abzuleisten oder knifflige Spiele zu bewältigen.

In kleinen Gruppen wird um 10:30 Uhr am Busbahnhof gestartet, gegen 16:00 Uhr endet die Veranstaltung am Feuerwehr Gerätehaus. (C.Sch)

