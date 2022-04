Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Technische Störung bei der Stadt Velbert (Stand: 15:45 Uhr)

Velbert (ots)

Die Stadtverwaltung Velbert und die Technischen Betriebe Velbert (TBV) informieren, dass aufgrund der bekannten technischen Störung einige digitale Fachverfahren auch am Freitag, 29. April, weiterhin nicht genutzt werden können. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der TBV sind weiterhin nur telefonisch und nicht per E-Mail erreichbar.

Termine in den drei Velberter ServiceBüros müssen auch am Freitag abgesagt werden. Bürgerinnen und Bürger, die einen Termin am Donnerstag, 28. , und Freitag, 29. April, vereinbart haben, werden persönlich über die Terminabsage informiert. Mit den betroffenen Personen werden neue Termine vereinbart. Die bereits vereinbarten Termine für die Abholung von Pass-/Personalausweisen und die Beantragung von Meldebescheinigungen sowie Führungszeugnissen können weiterhin wahrgenommen werden.

Kinderschutzmeldungen können weiterhin nicht per E-Mail entgegengenommen werden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Kindeswohlgefährdungen telefonisch unter 016096905731 mitzuteilen. Außerhalb der Dienstzeiten werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Auch beim Standesamt müssen teilweise Beurkundungstermine abgesagt werden. Trautermine sind davon nicht betroffen.

Die Onlinebeantragung von Briefwahlunterlagen ist auch am Freitag nicht möglich. In den Briefwahlbüros im Rathaus sowie in den ServiceBüros Neviges und Langenberg können aufgrund der technischen Störung ebenfalls keine Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) ausgegeben werden. Die Abgabe von Wahlscheinanträgen kann weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten erfolgen.

Die TBV informieren, dass die Abfuhr der Bio-, Restmüll- und Papiertonnen weiter planmäßig funktioniert. Die Abholung des Sperrmülls kann am Freitag jedoch eventuell nicht vollständig gewährleistet werden, da die genauen Tourendaten nicht vorliegen. Bei ausgebliebener Abholung werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich im Service-Center der TBV telefonisch unter 02051-262626 zu melden.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell