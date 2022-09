Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Insgesamt drei Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit aufgrund Aquaplaning auf der A61, sowie der A48

Gem. Kruft (A61) und Gem. Elztal (A48) (ots)

Kurz nach 17.00 Uhr wurden der Polizeiautobahnstation Mendig fast zeitgleich drei Verkehrsunfälle gemeldet.

Der erste ereignete sich auf der A61, FR Süd, kurz hinter der AS Kruft. Ein Pkw mit zwei Personen besetzt befuhr bei starkem Regen den rechten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h. Ein weiterer Pkw mit drei Personen besetzt befuhr den linken von zwei Fahrstreifen mit einer höheren Geschwindigkeit, wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln und kam aufgrund Aquaplaning ins Schleudern. Hierbei berührte er den oben zuerst genannten Pkw, so dass dieser rechtsseitig in die Schutzplanke abgewiesen wurde. Der Unfallverursacher schleuderte in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. In dem zuerst genannten Pkw wurde die Fahrerin leicht verletzt. In dem zweiten Pkw wurden alle drei Personen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Da der zweite Pkw an der Mittelschutzplanke zum Liegen kam, musste die Richtungsfahrbahn Süd für ca. 45 Minuten zwecks Bergung des Fahrzeuges gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von ca. 2-3 Kilometern.

Wie bereits erwähnt ereigneten sich noch zwei weitere Verkehrsunfälle auf der A48, FR Koblenz, zwischen der Tank- und Rastanlage Elztal und der AS Mayen.

Auch hier herrschte zu besagter Zeit aufgrund starken Regens Aquaplaning. Zunächst kam ein Pkw der Marke Audi ins Schleudern, touchierte die Mittelschutzplanke und kam mit einem platten Reifen kurz vor der AS Mayen zum Stehen. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Ein weiterer Pkw der Marke BMW kam etwa in Höhe der TuR Elztal ins Schleudern, überschlug sich, und kam schließlich im Graben zum Stehen. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden in diesem Fall dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leider kommt es bei Regen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit immer wieder zu solchen Unfällen. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer den Witterungsbedingungen an und gehen Sie vom Gas.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell