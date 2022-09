Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zu Erstmeldung - Lkw-Auffahrunfall BAB3, Fahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

BAB 3 - Eppenrod (ots)

Am 07.09.2022, um 09:26 Uhr, auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 96, fuhr ein 58 Jahre alter Fahrer mit seinem Sattelzug einem wegen Stauende bremsenden Lkw nahezu ungebremst auf. Der Fahrer wurde durch Glück nur leicht verletzt, musste jedoch durch die Feuerwehr, die mit 34 Kräften im Einsatz war, aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Bergungsarbeiten dauern an. Aktuell sind sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

