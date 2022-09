Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit umgekipptem Wohnanhänger

Kleinmaischeid (ots)

Am frühen Morgen des 02.09.2022, gegen 03:30 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Köln mit. Die entsandten Polizeikräfte stellten bei Stationskilometer 66 (Gemarkung Kleinmaischeid) fest, dass ein Transporter einem Wohnwagengespann aufgefahren war. Durch den Aufprall war dessen Wohnanhänger umgekippt und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Der 38-jährige Fahrzeugführer des Transporters wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Wohnanhängergespanns blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, sowie die Bergungen dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell