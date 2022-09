POL-VDKO: BAB3 - Rastplatz Fernthal, Langholztransporter gerät in Brand Nachtrag zu Erstmeldung

BAB 48, km 11,5 (ots) - Am 31.08.2022, 17.45 Uhr, geriet auf der BAB 48 in Höhe Parkplatz Grenzau (Kilometer 11,5) in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach die Zugmaschine eines Tanklastzugs in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der etwa 46 im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen des Feuers auf den mit 33.000 Liter Dieselkraftstoff ...

mehr