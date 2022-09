POL-VDKO: NACHTRAG zu Vollbrand Tanklastzug - BAB 48, KM 11,5, Gem. Weitersburg

BAB 48, KM 11,5, Gem. Weitersburg (ots) - Auf der BAB 48 in Höhe PPL Grenzau in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach geriet ein Tanklastzug in Vollbrand. Löscharbeiten dauern an. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt wurde vorerst komplett gesperrt und Ab/Umleitungen eingerichtet. Ein Fahrstreifen wird in nächster Zeit freigegeben, sodass der Verkehr abfließen kann. Es kann trotzdem zu Verkehrsstörungen kommen. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Koblenz Pressestelle ...

