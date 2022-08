Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Vollbrand Tanklastzug

BAB 48, KM 11,5, Gem. Weitersburg (ots)

Auf der BAB 48 in Höhe PPL Grenzau in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach geriet ein Tanklastzug in Vollbrand. Löscharbeiten dauern an. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt wurde vorerst komplett gesperrt und Ab/Umleitungen eingerichtet. Ein Fahrstreifen wird in nächster Zeit freigegeben, sodass der Verkehr abfließen kann. Es kann trotzdem zu Verkehrsstörungen kommen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell