POL-VDKO: Ransbach-Baumbach - BAB48 - Pkw-Vollbrand

Koblenz (ots) - Am Sonntag, 28.08.2022 gegen 09:40 Uhr, kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, im Bereich der Ahrtalbrücke, zu einem Motorradunfall. Dabei stürzte der alleinbeteiligte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der 62 Jahre alte Mann aus den Niederlanden wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die ...

