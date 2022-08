POL-VDKO: Motoradunfall BAB 61 - Fahrer schwer verletzt

Koblenz (ots) - Nach einem Verkehrsunfall m. Personenschaden ist die BAB 61 im BEreich der Ahrtalbrücke in Fahrtrichtung Koblenz derzeit voll gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Koblenz Pressestelle Telefon: 02611033301 www.polizei.rlp.de/vd.koblenz ...

