Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Ergänzungsmeldung zu umgekippten LKW-Anhänger A 48, zwischen Mayen und Polch

Polch, A 48 (ots)

Am 25.08.2022, gg. 10.05 h befuhr ein LKW mit Gliederanhänger die A 48, aus Richtung Trier kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Hinter der Anschlussstelle Mayen kam der Gliederzug aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab auf den unbefestigten Grünstreifen. In der Folge schleuderte der Anhänger und kippte nach Links auf die Fahrbahn. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Der 24jährige LKW-Fahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis blieb unverletzt. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich bewegen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Mayen, der Autobahnmeisterei Kaisersesch und der Polizeiautobahnstation Mendig.

