Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflugsfahrt endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.06.2022 um 12:30 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Neustadt mit seinem PKW in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt durch Beamte einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Gartenlaube. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Des Weiteren konnten in der Nase des Neustadters Rückstände einer weißen Substanz erkannt werden. Ein letztlich in der hiesigen Dienststelle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin. Dem 34-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Diesen erwartet nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

