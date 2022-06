Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nicht im Besitz eines Führerscheines...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...war ein 26-jähriger Neustadter, als er am 06.06.2022 um 11:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der den Beamten bestens bekannte Mann konnte im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

