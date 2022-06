Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lindenberg/ Pfalz (ots)

Am 05.06.2022 um 12:14 Uhr befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad die B39 von Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Neustadt/W.. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Kradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierdurch nach rechts von der Straße ab. Hier kam der Kradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Der 52-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dessen Krad wurde abgeschleppt. An diesem entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell