POL-MI: Polizei sieht sich für Einsätze am Vatertag gut vorbereitet

Lübbecke (ots) - Am Freitagabend befuhr eine 51 Jahre alte Lübbeckerin gegen 19.30 Uhr in einem grauen Renault aus Richtung Minden kommend die Bohlenstraße (B 65), als sie an der Kreuzung zur Alsweder Straße auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten musste. Zeitgleich steuerte ein Unbekannter ein Fahrrad auf der Straße in gleicher Fahrtrichtung und lenkte dieses an dem stehenden Auto vorbei. Dabei geriet ...

mehr