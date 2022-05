Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht - Polizei sucht nach verletztem Radfahrer

Lübbecke (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 51 Jahre alte Lübbeckerin gegen 19.30 Uhr in einem grauen Renault aus Richtung Minden kommend die Bohlenstraße (B 65), als sie an der Kreuzung zur Alsweder Straße auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten musste.

Zeitgleich steuerte ein Unbekannter ein Fahrrad auf der Straße in gleicher Fahrtrichtung und lenkte dieses an dem stehenden Auto vorbei. Dabei geriet dessen linke Lenkerseite gegen das Auto und beschädigte es an der rechten Seite. Daraufhin vereinbarten beide Unfallbeteiligten die Fahrbahn zu räumen. Als die Frau in das Auto stieg und umparken wollte, nutzte dies der Radler und flüchtete offenbar von der Unfallstelle.

Die Geschädigte konnte den Mann als etwa 20-25 Jahre alt, schlank und mit einer Schirmmütze sowie einer schwarzen Sportjacke der Marke Adidas bekleidet beschreiben. Zudem sei das Fahrrad blau gewesen, ein älterer, grauhaariger Mann habe ihn auf einem anderen Rad begleitet. Zudem, so die Vermutung der 51-Jährigen, könnte sich der Unbekannte bei dem Unfall an der linken Hand verletzt haben.

Zeugenhinweise zu dem gesuchten Radfahrer bitte an die Polizeiermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

