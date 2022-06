Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf- Handtasche gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.06.2022 um 14:00 Uhr ließ ein 21-Jähriger seine Männerhandtasche der Marke Louis Vuitton am Hauptbahnhof in 67433 Neustadt/W. für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt stehen. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die Tasche. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 150 Euro. Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell