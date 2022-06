POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Baden-Baden (ots) - Aktuell läuft eine Suchaktion nach der 13-jährigen Emelie H. aus Baden-Baden. Das Mädchen hatte sich am Samstag (11. Juni) bei einem Ausflug in der Innenstadt in Baden-Baden von der Ausflugsgruppe ihres Kinder- und Jugendheims entfernt und war nicht zur zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet. Zuletzt war die schlanke, 160 ...

