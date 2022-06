Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Drei Jungs im Alter zwischen 12 und 13 Jahren waren am Montagabend mit ihren Fahrrädern auf dem Kinzigdamm unterwegs. Auf Höhe Ortenberg kam ihnen gegen 19:15 Uhr ein derzeit unbekannter circa 60- bis 65-jähriger Mann in Fahrradbekleidung auf seinem E-Bike entgegen. Aufgrund des schmalen Weges kamen die vier Personen zum Stehen, worüber sich der Mann offenbar echauffierte. Er soll daraufhin eines der Kinder am Arm gepackt haben und diesem dadurch leichte Verletzungen zugefügt haben. Der Unbekannte verschwand in Richtung Gengenbach. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu dem gesuchten Mann werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

/ab

