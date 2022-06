POL-OG: Haslach - Fahrraddiebstahl, Hinweise erbeten

Sasbachwalden (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Gebäudebrand in die Straße "Am Hohacker" ausgerückt. Die Löscharbeiten sind voll im Gange. Die Entstehung des gegen 15:40 Uhr ausgebrochenen Feuers in einem alleinstehenden Haus ist noch unklar. Derzeit besteht keine Gefahr für andere Gebäude. Über möglicherweise verletzte Personen liegen aktuell keine Erkenntnisse ...

mehr