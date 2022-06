Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Gebäudebrand

Sasbachwalden (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Gebäudebrand in die Straße "Am Hohacker" ausgerückt. Die Löscharbeiten sind voll im Gange. Die Entstehung des gegen 15:40 Uhr ausgebrochenen Feuers in einem alleinstehenden Haus ist noch unklar. Derzeit besteht keine Gefahr für andere Gebäude. Über möglicherweise verletzte Personen liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Die Zufahrt zur Straße "Am Hohacker" ist gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell