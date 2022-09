Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Ebernhahn - BAB 48 - Unfall mit schwerletztem Motorradfahrer

Ebernhahn - BAB 48 (ots)

Am 01.09.2022, um 16.46 Uhr, ereignete sich auf der BAB 48, bei Kilometer 3,1 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Hessen schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 18-jährige befuhr die BAB48 aus Richtung Koblenz kommend in Richtung AD Dernbach und fuhr einem wegen Rückstau bremsenden Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde über den Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der Verletzungen wurde dieser mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000EUR geschätzt. Für die Bergung mittels Rettungshubschrauber musste die BAB 48 auf beiden Richtungsfahrbahnen für 30 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell