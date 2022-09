Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3, Kilometer 97, Richtungsfahrbahn Köln

BAB 3 - Eppenrod (ots)

Aktuell muss die Richtungsfahrbahn Köln der BAB 3, Höhe Kilometer 97 aufgrund eines Auffahrunfalls voll gesperrt werden. Rettungskräfte sind vor Ort. Eine Person ist eingeklemmt und muss geborgen werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln wird an der AS Diez abgeleitet. Eine Umleitung ist noch nicht eingerichtet.

