POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsches Gewinnspielversprechen: 84-Jähriger um circa 1300 Euro betrogen

Leichlingen (ots) - Am Dienstag (09.08.) wurde eine 77-Jährige aus Leichlingen von falschen Wasserwerkmitarbeitern betrogen. Gegen 11:30 Uhr hatten zwei Männer an der Wohnungstüre der Seniorin in der Straße Am Büscherhof geklingelt und sich als Mitarbeiter der Wasserwerke der Stadt Leichlingen ausgegeben. Die Seniorin glaubte den beiden Männern und ließ ...

mehr