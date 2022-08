Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kiel

Hamburg

Bergisch Gladbach - 62-Jährige aus Kiel vermisst

Bergisch Gladbach (ots)

Seit Freitag (05.08.) wird die 62 Jahre alte Stefanie R. aus Kiel vermisst. Die Frau ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Sie könnte sich in Kiel, in Hamburg oder auch in Bergisch Gladbach aufhalten.

Zuletzt gesehen wurde die Frau in den Abendstunden des Freitags im Bereich des Kieler Niemannswegs. Wohnhaft ist sie im Stadtteil Wellingdorf. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass sie sich zumindest am Samstag in Hamburg aufgehalten hat. Es ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass sie sich an ihrem ehemaligen Wohnort Bergisch Gladbach befindet.

Die 62-Jährige ist aufgrund schwerer Erkrankungen dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Sie ist etwa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur und schulterlanges, dunkles Haar. Auffällig sind ihr Kölner Akzent sowie ein Kinnbart. Sie ist vermutlich mit einer bunten Jacke bekleidet.

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder die Polizei Rhein-Berg unter der 02202 205-0 zu verständigen.

Die Pressemitteilung der Polizei Kiel mit Foto der Vermissten finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5293095

