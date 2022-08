Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindertagesstätte am Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit von Freitag (05.08.) gegen 16:30 Uhr bis Montag (08.08.) um 07:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Cederwaldstraße in Bergisch Gladbach ein. Eine Mitarbeiterin stellte den Einbruch am Montagmorgen fest und verständigte die Polizei.

Nachdem die Täter augenscheinlich ein Fenster aufgehebelt hatten, brachen sie auch eine Zwischentür zu einem Büroraum auf und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut. Auch ein aufgebrochener Tresor und offenstehende Geldkassetten wurden nach dem Einbruch festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Tablets sowie Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Der Zentrale Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung verständigt.

Zeugen, die im Tatzeitraum an oder in der Nähe der Tatörtlichkeit etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden.(th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell