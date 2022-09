POL-VDKO: Verkehrsunfall auf A48, PKW hat sich überschlagen - Erstmeldung

Koblenz (ots) - Am 08.09.2022 ereignete sich gegen 18:20 Uhr, auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 56 in der Gemarkung Krunkel ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw, der sich in der Folge überschlug. Derzeit werden die im Fahrzeug befindlichen Personen aus dem Pkw befreit. Polizei, Feuerwehr und DRK sind vor Ort. Der o.g. Streckenabschnitt wird kurzzeitig gesperrt sein. Es kann davon ausgegangen ...

mehr