Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet PKW-Aufbrecher - Zwei Männer gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht von Mittwoch (04.05.2022) auf Donnerstag in der Innenstadt zwei Männer, die an den Türen von geparkten Autos zogen und auch bereits in mindestens ein Fahrzeug eingestiegen waren. Gegen 03.20 Uhr rief die Hagenerin die Polizei zur Körnerstraße. Die beiden Männer waren zu diesem Zeitpunkt in Richtung des Hauptbahnhofs unterwegs. Weil die Zeugin die Tatverdächtigen sehr genau beschreiben konnte, stellten die Beamten beide Personen noch in der Körnerstraße. Sie legten den 26-jährigen Männern Handschellen an und brachten sie zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiwache. Bei einer Durchsuchung fanden sie in der Tasche eines der beiden Männer mehrere Navigations- und Elektrogeräte. Die mögliche Tatbeute stellten die Polizisten sicher. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell