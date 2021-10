Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Kradfahrer schwer verletzt

Am Freitagmittag, gegen 12.23 Uhr, befuhr ein 55 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Leichtkraftrad der Marke Brixton Felsberg die Straße Am Mondschein. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 56 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw Ford Mondeo vom Parkplatz der Firma Aldi auf die Straße Am Mondschein einzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des Zweiradfahrers. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde er in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

Lippstadt - E-Biker verletzt

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, kam es auf der Beckumer Straße in Höhe der Barbarossastraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Biker. Beide Fahrzeugführer, ein 51 jähriger Lippstädter mit einem Iveco und ein 27 jähriger Erwitter mit einem E-Bike, befuhren die Beckumer Straße in Richtung Cappel. Der Erwitter benutzte dabei den Radweg. Als der Lippstädter mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Barbarossastraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Biker. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Versorgung der Verletzungen vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. (AG)

Welver-Nateln - Pkw überschlagen - Fahrer schwer verletzt

Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 43 Jahre alter Mann aus Hamm mit einem Opel Astra die Hammer Landstraße von Borgeln in Richtung Berwicke. Ausgangs einer Rechtskurve kurz vor Berwicke verlor er, vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach auf dem angrenzenden Feld liegen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die alarmierte Feuerwehr im Einsatz. Mit vereinten Kräften wurde das Fahrzeug geborgen und von einem Abschleppdienst abtransportiert. (AG)

Soest - Täter bei versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, versuchte ein 33 Jahre alter Mann aus Möhnesee in ein Wohnhaus im Brunowall einzubrechen. Nachdem er ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam öffnete, wurde er von den anwesenden Bewohnern und zwei Zeugen bemerkt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Die Polizei nahm den Beschuldigten vorläufig fest. (AG)

Lippetal-Lippborg - Pkw geriet in den Gegenverkehr

Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Herne die B 475 in Fahrtrichtung Hamm. Im Bereich der Dolberger Straße geriet er, aus bisher ungeklärten Gründen, mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich eine 30-jährige Lippetalerin mit ihrem Kleinkind befand. Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und den naheliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (As)

Lippstadt - Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag, gegen 15.50 Uhr kam es auf der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall. Beteiligt waren ein 39 Jahre alter Mann aus Anröchte, ein 52-jähriger Erwitter und ein 61-jähriger Erwitter. Der Anröchter, welcher den Bremsvorgang des Vorausfahrenden zu spät erkannte, fuhr auf das Fahrzeug des 52 Jährigen auf. Dessen Pkw wurde auf den davor befindlichen, stehenden Pkw des 61-jährigen Mannes aufgeschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt, eine wurde mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 11000 Euro geschätzt. (TK)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagnachmittag wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ostlandstraße / B55 (Berliner Straße) schwer verletzt. Er war gegen 14.40 Uhr mit seinem Ford auf der Ostlandstraße in Richtung Lipperbruch unterwegs und beabsichtigte, bei Grünlicht an der Kreuzung nach links auf die B55 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den Mercedes eines 51-jährigen Mannes aus Lippstadt, der in Gegenrichtung die B55 überqueren wollte und durch einen weiteren, vorausfahrenden Linksabbieger erst sehr spät zu sehen war. Es kam zu Kollision, bei der der Ford seitlich von dem Mercedes getroffen wurde, sich drehte und auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der verletzte Bielefelder wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei könnte sich der Gesamtschaden auf etwa 27.000 Euro belaufen. (sn)

