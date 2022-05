Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken halb auf der Fahrbahn liegend eingeschlafen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 41-Jähriger war am späten Dienstagabend (03.05.2022) augenscheinlich so stark alkoholisiert, dass er von Polizisten in Gewahrsam genommen werden musste. Der Hagener schlief kurz vor Mitternacht im Beisein der Beamten immer wieder auf einer Bank, einem Gehweg und auf der Straße ein. Seine Stimmungen wechselten dabei ständig zwischen friedlich, einschlafend und aggressiv. Der Mann schwankte stark und lief direkt auf den Graf-von-Galen-Ring zu. Ein Betreten der Fahrbahn konnte durch die Polizisten jedoch verhindert werden. Sie versuchten ihn zunächst nach Hause gehen zu lassen. Auch die Mitnahme in einem Taxi scheiterte, da sich der 41-Jährige verweigerte. Als die Einsatzkräfte ihn kurz darauf halb auf der Straße und halb auf dem Gehweg liegend schlafend im Einmündungsbereich der Stresemannstraße/Martin-Luther-Straße auffanden, brachten ihn die Polizisten in das Polizeigewahrsam. Sie verhinderten so, dass der Mann mangels Wehrfähigkeit Opfer einer Straftat würde oder in seinem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell