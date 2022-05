POL-HA: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Hagen-Mitte (ots) - Polizisten nahmen Dienstag (03.05.2022) in den frühen Morgenstunden einen 26-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Der Mann, der mit über 2 Promille am Graf-von-Galen-Ring angetroffen wurde, hielt sich gegen 5 Uhr in der Früh in einem Kiosk auf und schrie dort lautstark herum. Er kam der Aufforderung das Geschäft zu verlassen nicht nach. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann immer noch erheblich ...

