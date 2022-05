Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer mit über 2 Promille in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten nahmen Dienstag (03.05.2022) in den frühen Morgenstunden einen 26-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Der Mann, der mit über 2 Promille am Graf-von-Galen-Ring angetroffen wurde, hielt sich gegen 5 Uhr in der Früh in einem Kiosk auf und schrie dort lautstark herum. Er kam der Aufforderung das Geschäft zu verlassen nicht nach. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann immer noch erheblich aufgebracht und aggressiv. Es war zu erwarten, dass er Straftaten (Hausfriedensbruch) sowie Ordnungswidrigkeiten (Ruhestörungen) begeht, deshalb nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem 26-Jährigen durch. Das Gerät zeigte 2,1 Promille an. Der Mitarbeiter des Kiosks verzichtete nach dem lautstarken Besuch des Mannes auf eine Strafanzeige. (arn)

