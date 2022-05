Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall auf Spielhalle - Ein 17-Jährger und ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag, 03.05.2022, betraten gegen 06:30 Uhr drei dunkel gekleidete Personen eine Spielhalle an der Boeler Straße in Altenhagen. Sie gingen direkt auf die 22-jährige Angestellte zu und drückten sie gegen eine Wand. Sie forderten Bargeld, andernfalls würden sie ein Messer einsetzen. Kurze Zeit später entkamen sie mit einem kleinen, dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Altenhagener Straße. Die Angestellte rief die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach den Räubern. Eine Streifenwagenbesatzung suchte dabei fußläufig das Gelände des Altenhagener Friedhofs ab. Hinter einem Gebüsch versteckten sich dort zwei Personen, auf welche die Beschreibung zutraf. Es handelte sich um zwei Polizeibekannte (16 und 17). Sie trugen zwar kein Messer, jedoch Bargeld in Höhe des geraubten Betrages mit sich. Die Ermittler nahmen beide Tatverdächtigen vorläufig fest. Der dritte Räuber ist noch auf der Flucht. Die Hagener Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

