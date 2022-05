Polizei Hagen

POL-HA: Münsteranerin erhält gestohlenes Pedelec von der Polizei Hagen zurück

Hagen/Münster (ots)

Eine Münsteranerin konnte am Freitag (29.04.2022) bei der Polizei Hagen ihr Pedelec abholen, das zuvor aus dem Garten ihrer Schwiegereltern in Münster gestohlen worden war. Der Einsatztrupp der Polizei Hagen hatte zuvor am Mittwoch (27.04.2022) einen 29-Jährigen kontrolliert, der bereits in der Vergangenheit wegen diversen Einbrüchen in Lauben, Garagen sowie Kellern und dem Diebstahl von Fahrrädern in Erscheinung getreten ist. In Altenhagen trafen die Beamten den Mann mit einem Pedelec-Bordcomputer an. Es stellte sich heraus, dass dieser zu einem in Münster entwendeten Pedelec gehörte. Der Mann behauptete, er habe das Fahrrad vor einem Jahr gebraucht erworben. Zu dieser Zeit hatte er sich jedoch im geschlossenen Vollzug befunden. Der 29-Jährige verstrickte sich weiter in Widersprüche. Er gab zunächst an, dass sich der Schlüssel für das integrierte Rahmen-/Kettenschloss in der Wohnung eines Freundes befindet. Einen Namen seines Bekannten wollte er jedoch nicht nennen. Später revidierte er die Aussage wieder und gab an, dass er den Schlüssel gar nicht habe. Die zivilen Polizisten stellten das Fahrrad sicher. Durch Ermittlungen konnte es schließlich der Münsteranerin zugeordnet werden. Sie gab an, dass ihr das Rad zwischen dem 08. und dem 22. April 2022 aus dem Garten ihrer Schwiegermutter gestohlen worden war. Sie war froh, ihr Pedelec wieder erhalten zu haben. Der 29-Jährige erhielt eine Anzeige. (arn)

