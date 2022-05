Polizei Hagen

POL-HA: Quietschende Reifen und scharfes Abbiegen - Mann ohne Führerschein erhält Anzeige

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 04.05.2022, stand eine Streifenwagenbesatzung an einer roten Ampel an der Rathausstraße. Es war 01:10 Uhr und das Verkehrsaufkommen entsprechend schwach. Über den Märkischen Ring näherte sich flott ein schwarzer BMW. Offenbar hatten die Insassen die Polizisten nicht gesehen. Mit quietschenden Reifen bog er nach links in die Rembergstraße ein und beschleunigte danach stark. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den PKW wenig später anhalten. Einen Grund für seine unangebrachte Fahrweise konnte der 27-Jährige nicht nennen. Genauso wenig war er in der Lage, eine gültige Fahrerlaubnis vorzuzeigen. Der Mann trat in der Vergangenheit bereits wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte in Erscheinung. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige, sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell