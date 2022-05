Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeit falsch eingeschätzt - Auto stößt mit E-Scooter zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (03.05.2022) um 17.25 Uhr schätzte eine Autofahrerin die Geschwindigkeit eines auf dem Gehweg fahrenden E-Scooters falsch ein und verursachte so einen Unfall. Die 31-jährige Hyundai-Fahrerin wollte von der Wehringhauser Straße aus in auf den Parkplatz eines Discounters einbiegen. Sie gab bei der Polizei an, den 59-jährigen E-Scooter-Fahrer zwar gesehen zu haben, ging jedoch von einer langsameren Geschwindigkeit aus. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte in die Beifahrerseite des Autos und kam zu Fall. Er zog sich eine Platzwunde im Bereich des Kopfes und Schürfwunden auf den Handrücken zu. Der Hagener verzichtete jedoch auf eine sofortige medizinische Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell