Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der Mindener Straße

Rinteln (ots)

(mja) Am 18.12.2021 kommt es gegen 15:10 Uhr auf der Mindener Straße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall. Die Alleinbeteiligte Fahrzeugführerin befährt die Mindener Straße aus Richtung Todenmann in Richtung Rinteln. Kurz hinter der sog. "Pomonakurve" kommt sie auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und schlägt mit der Front des PKW in die dort befindliche Gabione ein. Das Fahrzeug wird zurückgeschleudert und kommt am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Am PKW und an der Gabione entstehen Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wird leicht Verletzt und wird nach kurzer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell